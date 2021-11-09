Отмена пошлин на ввоз замороженной мясной продукции в Россию не даст долгосрочной стабилизации цен на рынке. Чтобы эффективно снизить стоимость мяса, нужно поддерживать отечественных производителей, объяснил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью ТАСС.

«Мера эта все равно временная и должна дать определенный краткосрочный эффект только в будущем. Главное, что без серьезной поддержки наших производителей, включая реальное субсидирование, дальнейший рост цен на мясо неизбежен», — констатировал эксперт, отвечая на предложение Минсельхоза об отмене пошлины на ввоз говядины и свинины.

Он уточнил, что цены на мясо растут не из-за повышенных запросов бизнесменов, а потому что производство — это процесс дорогостоящий. Нужны корма и оборудование, а с кредитованием проблемы. Дорожают и ресурсы, в частности, электроэнергия.

При этом Титов отметил, что в последнее время программа по импортозамещению хорошо сказалась на промышленном производстве, стабилизировались цены на многие полуфабрикаты из-за поставок по квотам именно замороженного мяса.

Минсельхоз РФ предложил отменить пошлину на ввоз в РФ замороженного мяса для стабилизации цен. В ведомстве предложили ввезти на внутренний рынок примерно 200 тысяч тонн говядины и свинины по квоте.