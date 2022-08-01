Мишустин: экономика России открыта для партнерства

Российская экономика, как и прежде, открыта для развития партнерства со всеми странами, которые этого хотят. Об этом заявил на оперативном совещании с заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили «Известия».

«Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнерские отношения», — сказал он.

Председатель правительства РФ назвал Северный морской путь транспортным коридором мирового значения. По нему на мировой рынок доставляют металлы, энергоносители, Азия и Европа обмениваются грузами. При этом он расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции.

Правительство утвердило создание главного управления Северного морского пути. Оно займется организацией прохода судов, а также выдачей и отзывом разрешений.