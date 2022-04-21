Отказ UnionPay от сотрудничества с банками РФ связали с влиянием Запада

Китайская платежная система UnionPay отказалась от дальнейшего сотрудничества с российскими банками, подпавшими под западные санкции. Экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA), политический аналитик Валерий Корнеев раскрыл для «360» причины и последствия этого шага.

Для простых россиян уход китайской платежной системы ничего не значит. Всплеск популярности китайской платежной системы был в начале весны 2022 года, но продлился недолго. Однако сейчас UnionРау уже не так актуален, отметил Корнеев.

«UnionРау у нас была не особо распространена и не очень востребована. Она в принципе здесь не нужна. Она нужна для тех, кто выезжает за границу. И особенно она была востребована в последнее время, когда гражданам России и людям, у которых есть российские карточки за границей с логотипами Visa и Mastercard, запретили ими пользоваться», — отметил он.

Некоторые россияне все же ощутят на себе последствия ухода китайской платежной системы. Но в основном это бизнесмены и «прошаренные» люди, которые без труда найдут решение. Действия UnionРау в основном навредили тем гражданам РФ, которые сейчас находятся за границей или ведут взаиморасчеты с представителями других стран, объяснил Корнеев.

По его мнению, действия UnionРау коснутся и тех россиян, которые оплачивали учебу за границей с помощью иностранных систем или переводили деньги родственникам за рубежом.

«Это временные трудности. Я думаю, что их можно разными способами обойти через турецкие, иранские и китайские банки. Необязательно для этого UnionРау использовать. А бизнес все равно найдет вариант обойти все ограничения», — сказал аналитик.

Но Россия не останется полностью без банковских карт. Экономист напомнил, что у РФ уже есть собственная платежная система «Мир», а в скором времени появятся и другие.

Аналитик отметил, что до завершения спецоперации Россия будет пребывать «в очень остром периоде». После окончания кампании все вернется в прежнее русло.

«Когда успокоится ситуация и закончится денацификация Украины, все остальные страны никуда не денутся и будут нормально относиться к нам. Другого выхода у них нет», — отметил Корнеев.

Сами антироссийские санкции, по мнению экономиста, выходят за все мыслимые и немыслимые границы. Они повергают в ужас даже обычных европейцев и затрагивают самые аполитичные сферы международного сотрудничества.

«Причем даже тех, кто вообще никакого отношения ни к чему не имеет. Шахматистов запретили, вчера теннисистов не допустили. Уже сами европейцы, обычные простые жители, просто в шоке. Потому что они понимают, что это прямая аналогия с тем, что происходило с евреями в 1935 году. Но русские — не евреи», — отметил аналитик.