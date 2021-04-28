Отказ России от доллара США объяснили в ВШЭ

Заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» постепенный уход России от использования доллара США.

«Тенденция такая есть, но надо понимать, что это связано не столько с возможностями России по отказу от доллара, сколько с неким естественным снижением экономической активности, перенаправлением торговых потоков, в которые Россия оказывается вовлечена по разным причинам, в частности, в эпоху пандемии», — заметил специалист.

Он обратил внимание на совпадение трех факторов. Во-первых, это снижение закупок и экономической активности в связи с пандемией. Во-вторых, это рестрикции со стороны Вашингтона. Из-за санкций России недоступны товары, которые она хотела бы закупать за доллары. В-третьих, это «направленная политика на сокращение доли долларовых оборотов».