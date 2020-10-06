Россия вошла в пятерку стран по темпам отказа от наличных

Так, в первое полугодие около половины (48%) россиян, которые до этого рассчитывались наличными, перешли на безналичные платежи, следует из опроса, который проводился в мае–июне в 30 странах мира среди 17,6 тысячи респондентов, пишет РБК.

Опережают Россию только Великобритания (62%), Канада (59%) и Австралия (53%). Четвертую строчку вместе с РФ занимает Румыния. Пятое место у Нидерландов (47%).

В прошлом году впервые заговорили о «русском чуде» при переходе на безналичные платежи. По итогам 2010–2018 годов число безналичных транзакций в стране выросло в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека.

По этому показателю Россия тогда обогнала всех европейских партнеров, сказано в докладе Boston Consulting Group. В этом году пандемия дополнительно подтолкнула развитие цифровых технологий, и «русское чудо» получило продолжение, отметили авторы документа.