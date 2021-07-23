Отказ от алкоголя назвали простым способом стать миллионером

Некоторые люди тратят каждый месяц на спиртное приличную сумму. Если отказаться от алкоголя и откладывать эти деньги, то к пенсии можно стать миллионером. Об этом заявил независимый финансовый консультант, автор блога «За разумное потребление» Александр Доржиев.

По словам эксперта, в среднем россияне тратя в месяц на алкоголь порядка 2,5 тысячи рублей. В год получается сумма 30 тысяч рублей, которую можно откладывать.

«Естественно, это средняя картина, и кто-то тратит больше, а кто-то меньше, но если даже эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то там будет около 15 или 17 миллионов рублей за 40 лет», — рассказал Доржиев радио Sputnik.

Если начать инвестировать в 25 лет, то к пенсии можно сколотить миллионное состояние. Консультант подчеркнул, что отказ от спиртных напитков поможет не только безбедно встретить старость, но и сохранить хорошую физическую форму.

«Чтобы воспользоваться плодами своих инвестиций, надо иметь хорошее здоровье, чтобы когда ты станешь богатым, тебе еще что-то хотелось делать и была возможность воспользоваться своими достижениями, а не быть развалиной», — заключил Доржиев.