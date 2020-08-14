Отечественная валюта показала снижение к евро

Российская валюта показала снижение к евро на открытии торгов в пятницу, 14 августа, сообщили представители Московской биржи.

Уточняется, что курс доллара уменьшился на две копейки и составляет в настоящий момент 72,96 рубля. Курс евро вырос на четыре копейки до 86,16 рубля, пишет сайт RT.

Ранее главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова назвала справедливый курс рубля относительно стоимости нефти. По ее словам, стоимость доллара должна равняться 73-74 рублям.