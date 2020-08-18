Отечественная валюта показала рост к доллару и евро

Российская валюта показала рост по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.

По словам аналитиков, стоимость доллара снизилась на 0,24% и составила 73,56 рубля. Стоимость евро опустилась на 0,1% - до 87,42 рубля, информирует «Газета.ру».

Ранее сайт RТ сообщил, что цены на сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,35%, составив 42,74 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent за октябрь упали на 0,24% - до 45,26 доллара за баррель.