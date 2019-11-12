Отечественная свинина стала дешевле

Группа «Черкизово», второй крупнейший производитель в стране, заявила в отчете, что в октябре текущего года стоимость килограмма свинины составила 86,6 рубля, то есть на 14% дешевле цены прошлого года.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев также отметил снижение цен. В среднем за год оптовая стоимость снизилась на 7-8%. По его словам, средняя стоимость за 2019 год будет не более 100 рублей за килограмм. В 2018 году она составила 108 рублей.

Третий по объемной доле на рынке «Русагро» указал, что за третий квартал этого года его свинина упала в цене на 23%.

Сообщается, что крупнейший производитель — «Мираторг» — отказался раскрыть информацию об изменениях в стоимости своей продукции.

Как сообщило ИА Nation News, Минсельхоз зафиксировало снижение цен свиных полутуш на 8,6% в сравнении с прошлым годом. По данным Росстата, в октябре стоимость килограмма свинины составила 269,4 рубля, что на 1% менее стоимости 2018 года.