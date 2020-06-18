Выдача автокредитов в России отчасти восстановилась

Автокредитование, которое показало на фоне пандемии коронавируса самое большое падение, в мае выросло в объемном выражении более чем в два раза. Эксперты полагают, что автокредитование будет восстанавливаться тяжелее другие сегментов. Банки считают, что уже в июне показатели восстановятся до уровня прошлого года.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что в мае россияне взяли 28,2 тысячи автокредитов на 22,4 миллиарда рублей. По сравнению с апрелем количество и объемов кредитов вырос более чем в два раза. При этом было зафиксировано падение среднего чека до 773 тысяч рублей. В апреле он был на 3% больше.

В ВТБ в мае отметили двукратный рост автокредитов по сравнению с апрелем, в Сетелем-банке — в 2,4 раза, в Русфинанса-банке — в 2,5 раза.

Видимо, восстановлению спроса на автокредитование помогла программа господдержки со скидкой 10% на новое транспортное средство.

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов сообщил газете «Коммерсант», что время на восстановление сегмента нужно оценивать с большой осторожностью.

«Продажи автомобилей и до пандемии были ниже своих исторических пиков, в отличие от недвижимости и ритейла, что сказывалось и на секторе автокредитования. Соотношение доходов к стоимости автомобиля ухудшалось последние годы из-за курса доллара», — сказал эксперт.

Он ожидает роста цен и увеличение срока эксплуатации машин, поскольку они все-таки не являются предметом первой необходимости.

«В связи с этим продажи новых автомобилей сократятся, поэтому автокредитование будет восстанавливаться тяжелее, чем другие сегменты», — высказал свое мнение Грибанов.

В 2019 году автокредитование россиян достигло исторического максимума. Они взяли кредиты на 615 миллиардов рублей, по сравнению год к году сумма выросла с 512,5 миллиардов рублей на 9,2%.