Россиянам пояснили, когда можно отказаться от взятого кредита

Кредитный договор можно расторгнуть в течение двух недель после его подписания. При этом банк может запретить досрочное закрытие, но это должно быть прописано в бумагах. Соглашение необходимо внимательно читать перед тем, как поставить свою подпись.

«Если клиент уже успел получить денежные средства, то беспрепятственно расторгнуть договор можно в течение 14 дней после его подписания. Это предусмотрено законом. К слову, в течение этого срока можно отказаться и от навязанных с кредитом услуг, вроде страховки», — рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Цитату привело агентство «Прайм».

По словам юриста, после истечения двухнедельного периода оформить возврат уже будет нельзя. Банки могут ввести мораторий на преждевременное расторжение договора. Но все нюансы должны быть прописаны в соглашении. Именно поэтому важно изучать все бумаги до подписания.

Также проблемы могут возникнуть с целевым кредитом. Если деньги уже потратили, например, на первый взнос по ипотеке, то вернуть их будет сложно. Уткин пояснил, что в этом случае лучше всего продать квартиру, чтобы досрочно погасить долг. При этом от кредита можно отказаться, если заявку уже одобрили, но договор еще не был подписан.