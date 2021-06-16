ЦБ выступил за освобождение ряда банков от отчетов по МСФО

Некоторые российские банки могут освободить от отчетов по международным стандартам (МСФО). Обязательства останутся только у головных организации банковских групп.

Предложение изменить существующее законодательство ЦБ направил в Минфин, сообщила газета «Известия» со ссылкой на регулятор.

В случае принятия нововведений от нагрузки по МСФО освободят 155 компаний с универсальной лицензией. Отчитываться будут головные организации банков, которых сейчас 81.

С просьбой поддержать отмену отчетности по МСФО для небанковских кредитных организаций в Минфин неоднократно обращалась Ассоциация банков России. Инициатива ЦБ на этот счет нашла поддержку банков из топ-30.

Специалисты подчеркивают, что расчет финансовых результатов по международному стандарту нужен выходящим на внешний рынок компаниям. Благодаря нововведению банки ежегодно получат от 840 миллионов до полутора миллиардов рублей экономии.

Сама по себе отчетность по МСФО необходима, поскольку ее может запросить материнская организация — в том числе для подготовки аналогичной формы. Рейтинговые агентства и зарубежные партнеры анализируют данные при заключении тех или иных соглашений.