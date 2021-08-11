России предрекли рост доходов от экспорта электроэнергии

Цены на электроэнергию, которую Россия поставляет в Европу, выросли. На бирже Nord Pool значения превысили допандемийный уровень. По сравнению с июлем 2020 года, стоимость ресурсов увеличилась в 22 раза.

Показатели за период с 1 по 25 июля 2021-го обсудили на оперативном совещании у директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова. Об этом сообщила газета «Известия».

Речь шла о 54,6 евро за один мегаватт в час. Низкую базу июля 2020-го специалисты отметили как одну из основных причин столь значительной разницы в цене на электроэнергию, по сравнению с прошлым годом.

Она образовалась из-за нескольких факторов, которые сказались на увеличении ценника. Среди них — рост потребления электроэнергии на фоне сухой и безветренной погоды. Цены на выбросы углекислого газа и энергоносители тоже выросли, а доля выработки ВЭС снизилась с 17% до 14%. Роль сыграла и летняя ремонтная кампания в сетевом комплексе.

Эксперты отмечают, что в скором времени цены вернутся к обычным значениям. В Минэнерго рассчитывают на сохранение подобной динамики в августе, поскольку действие основных факторов не закончилось.

Благоприятная ценовая конъюнктура на Nord Pool уже сказалась на увеличении объемов экспорта в первом полугодии 2021 года почти вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. Они превысили 10 миллиардов киловатт в час. Значение оказалось максимальным за последние 10 лет.

Если в 2020 году Россия на поставка электроэнергии за рубеж заработала 480 миллионов долларов, то в 2021-м сумма прибыли может достичь 1,02–1,06 миллиарда долларов.