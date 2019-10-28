От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы
Минфин России оценил сумму, в которую обойдутся бюджету налоговые льготы для граждан и работодателей в рамках новой пенсионной реформы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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ГПП позволит россиянам обеспечить себе дополнительный доход в старости, считают в Министерстве финансов и Центробанке.
По мнению создателей реформы, ГПП позволит каждый год привлекать в систему от 175 до 360 миллиардов рублей. Такой вывод сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА) на основе данных финансового ведомства.
По мнению экспертов, несмотря на то, что Минфин и ЦБ считают, что ГПП привлечет деньги, количество стимулов, заложенных в него, вряд ли будет способствовать значительным вложениям граждан.