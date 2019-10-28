От бюджета отщипнут 10 млрд руб. на пенсионные льготы

Раскрыты детали новой системы накопительной пенсии Подробнее

ГПП позволит россиянам обеспечить себе дополнительный доход в старости, считают в Министерстве финансов и Центробанке.

По мнению создателей реформы, ГПП позволит каждый год привлекать в систему от 175 до 360 миллиардов рублей. Такой вывод сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА) на основе данных финансового ведомства.

По мнению экспертов, несмотря на то, что Минфин и ЦБ считают, что ГПП привлечет деньги, количество стимулов, заложенных в него, вряд ли будет способствовать значительным вложениям граждан.