От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию | 360°

Деньги 17 октября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию РИА «Новости»

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Клиенты банка «Открытие» могут получить сертификаты в OZON на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Такие подарки компания приготовила для участников новой акции — «Двойной кешбэк» для предпринимателей. При этом никто не отменял обычный кешбэк, который также придет владельцам бизнес-карт Visa, Mastercard и «Мир».

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«Двойной кешбэк» для предпринимателей

Банк «Открытие» запустил акцию «Двойной кешбэк» для предпринимателей. Теперь его клиенты могут получить подарочные сертификаты интернет-магазина OZON на 50 или 100 тысяч рублей. Речь идет о держателях любых бизнес-карт Visa, Mastercard, «Мир» или тех, кто оформил их во время действия акции. Она пройдет с 17 октября по 17 ноября 2022 года.

open.ru

Для того чтобы принять участие, нужно в течение указанного месяца сделать покупки по бизнес-карте на общую сумму 70 тысяч рублей или больше. Сделать это можно одной или несколькими транзакциями.

open.ru

После окончания акции в течение 10 рабочих дней по бизнес-картам 20 клиентов «Открытия» получат подарочные сертификаты OZON — на 100 тысяч рублей. Тем временем еще 16 человек получат сертификаты на 50 тысяч рублей. Это — помимо обычного кешбэка. Победителями станут клиенты с максимальной суммой покупок за время акции.

Подробнее об условиях акции «Двойной кешбэк» можно узнать на сайте банка.

open.ru

Банк «Открытие»

«Открытие» — универсальный коммерческий банк. Это — одно из крупнейших кредитных учреждений России. Он входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденных Банком России.

«Открытие» развивает основные направления в своей сфере. Речь идет о корпоративном бизнесе, инвестиционном, розничном, МСБ и Private Banking. Дочерние компании «Открытия» — лидеры в ключевых сегментах финансового рынка. Это страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции», «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и другие.

Рейтинги российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru») подтвердили надежность банка. Крупные корпоративные клиенты могут воспользоваться мультифункциональной линейкой продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Более того, «Открытие» использует персонализированные презентации для клиентов в офисах.

Реклама. ПАО Банк «ФК Открытие». ИНН 7706092528.

www.open.ru

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