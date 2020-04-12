Осужденный заочно банкир Бородин пожертвовал £1 млн британской клинике

Средства направят на поддержку персонала больницы, работающего с COVID-19, заявили в благотворительной организации Royal Berks Charity, которая распоряжается пожертвованиями. Взнос Бородина там назвали «невероятно щедрым» и поблагодарили его и его жену.

Бородин возглавлял Банк Москвы с 1995 по 2011 год. В 2010 году против него завели дело о хищениях. В 2011 году он покинул Россию, обосновавшись в Британии. Неподалеку от Рединга банкир купил историческую усадьбу за 140 миллионов фунтов.

В России Бородина заочно приговорили к 14 годам колонии, признав виновным в растрате в особо крупном размере.

По данным следствия, вместе с другими руководителями банка Бородин перевел на счета в кипрских компаниях 14,5 миллиарда рублей, вырученных от незаконных операций с валютой.

Россия объявила банкира в международный розыск.