Особый налог для самозанятых может охватить еще 19 регионов

Минфин предложил добавить еще 19 регионов к эксперименту с налогом для самозанятых. С 2020 года специальные выплаты на фриланс могут распространить на всю территорию России, но сначала нужно провести тесты на пилотных регионах.

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Согласно проекту Минфина, с 1 января 2020 года к эксперименту с налоговым режимом для самозанятых могут подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. К эксперименту могут подключить Красноярский и Пермский края, а также Республику Башкортостан.

Налоговый режим для самозанятых уже действует в тестовом режиме с 2019 года в четырех регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предполагает уплату 4% от суммы зарплаты при работе фрилансера с физическими лицами и 6% — при работе с юридическими.

На конец сентября в качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч граждан. Минфин надеется, что число фрилансеров к 2024 году увеличится до 2,4 миллиона человек.