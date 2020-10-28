Раскрыты основные схемы мошенничества в отношении российского бизнеса

Любое экономическое преступление сегодня оставляет цифровой след. Поэтому найти виновников, чтобы возместить причиненный ущерб достаточно легко. Главным способом остается обычная ревизия бухгалтерского учета. Путем обычного сравнения фактических и внесенных данных можно выявить расхождения и выйти на исполнителя. Но для проведения проверки лучше обратиться к компании, которые занимаются этим профессионально.

Так, в ходе расследования документации одного из крупных ретейлеров обнаружился факт вывода средств за счет оплаты несуществующей продукции. Деньги уходили в карман недобросовестного менеджера, который проводил эти закупки.

Еще одним распространенным преступлением стали «аферы с нефтью». Это крупная схема. Она предусматривает создание поддельных сайтов энергетических компаний. Мошенники общаются с предпринимателями от имени реально существующей фирмы. Главная цель — это раскрутка бизнесмена на выплату аванса.

Еще один способ — регистрация одноименной фирмы-однодневки. Операторы банков иногда не сверяют ИНН в платежном поручении, обращая внимание только на название фирмы. В итоге мошенники от имени контрагента пересылают предпринимателю реквизиты настоящей фирмы с измененным расчетным счетом, который принадлежит им.

Однако несмотря на то, что мошенники наносят достаточно большой ущерб многие предприниматели не спешат привлекать их к ответственности, обвиняя себя в своей ошибке. Именно по такому принципу и действуют злоумышленники, убеждая свою жертву, что со своей стороны они действовали правомерно. Об этом заявил член Экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг Андрей Моисеев. По его словам, потерпевшим нужно обращаться к правоохранителям и в суд, где включать все факты в дело о банкротстве.

«По практике могу сказать, что путем оспаривания тех же самых подозрительных сделок можно накопить неплохую конкурсную массу. Если удастся привлечь хорошего специалиста по банкротству, то шансы вернуть деньги увеличиваются», — отметил эксперт.

Большинство специалистов отметили, что экономические преступления обычно растянуты во времени, а значит вернуть свои капиталы всегда можно. Для этого нужно проводить регулярные контрольные проверки, как своей фирмы, так и контрагентов, с которыми налажено сотрудничество.