Основательница Wildberries обошла мировых миллиардеров по приросту состояния

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в этом году увеличила свое состояние на 1000%. Это позволило ей стать лидером среди других миллиардеров по процентному приросту.

Как сообщил журнал Forbes, в 2021 году состояние Бакальчук выросло более чем на 1000%. По информации рейтинга Forbes Real-Time, бизнесвумен сейчас располагается на 165 месте среди богатейших людей мира. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов.

Основательница платформы заняла первую строчку среди миллиардеров планеты по приросту состояния в процентах. Среди россиян также отметился основатели Telegram Павел Дуров. Его состояние за год выросло более чем на 400%. Предприниматель поднял свой заработок с 3,4 миллиарда долларов до 17,2 миллиарда.

С начала года суммарное состояние всей российских богачей увеличилось на 30%, составив 145 миллиардов долларов. Лидером по приросту состояния в деньгах стал основатель SpaceX и Теslа Илон Маск. Его состояние оценивается в 273 миллиарда долларов. Бизнесмен является самым богатым человеком в мире.