10 февраля 2023, 17:07
Основатель «Царьграда» Константин Малофеев подал в суд на Джо Байдена
Основатель «Царьграда» Константин Малофеев подал в суд на президента США Джо Байдена и генпрокурора Меррика Гарланда. Об этом сообщил «Царьград».
Константин Малофеев потребовал расследовать мошенническую схему, которую реализовали американцы, и кражу средств. По словам Константина Малофеева, в банке США у его компании есть 10 миллионов долларов, к которым ограничили доступ. Бизнесмен требует найти виновных.
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«На Украину ушло 5,4 млн долларов — очевидно, в целях закупки оружия и оплаты убийц граждан России. Оставшиеся 4,6 млн, вероятно, присвоены американскими чиновниками», — сказал основатель «Царьграда».
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