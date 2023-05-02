Деньги 02 мая 2023, 18:53 Основатель сети магазинов «Кораблик» стал собственником 29,9% капитала «Детского мира» «Детский мир» сообщил о приобретении 29,9% капитала компании основателем сети «Кораблик» РИА «Новости»

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Основатель сети детских магазинов «Кораблик» Сергей Зуев вместе с группой инвесторов приобрел 29,9% уставного капитала «Детского мира», сообщила пресс-служба компании. Свои доли бизнесменам продали бывшие акционеры Павел Грачев и Михаил Стискин.

В пресс-службе уточнили, что Зуев вместе с консорциумом инвестором владеют 29,9% уставного капитала «Детского мира». Прежние собственники Павел Грачев и Михаил Стискин больше не имеют экономического интереса в деятельности компании — ни прямого, ни косвенного. Они также покинули совет директоров — это случилось в октябре 2022-го и в февраля 2023 года.

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«Я убежден, что компания сможет и дальше укреплять свое отраслевое лидерство и реализовывать региональные амбиции», — отметил Алексей Зуев.

Он добавил, что компания играет значимую роль для всей отечественной отрасли детских товаров. Бизнесмен подтвердил, что разделяет нацеленность на органический рост «Детского мира».

Ранее в сети магазинов заявили, что самыми популярными игрушками стали машинки с гаражами. Помимо них дети часто выбирают куклы и наборы для вышивки бисером.