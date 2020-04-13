Основатель Badoo возглавил список миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Аналитики оценили «живые» деньги, которые получили миллиардеры. Оцениваемый доход валовой. Налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии в нем не учитываются.

В рейтинг впервые включили Андрея Андреева, Аркадия Ротенберга и Леонида Михельсона. Первый продал долю в холдинге Magic Lab, второй — компанию «Стройгазмонтаж», которая была генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Третий получил крупные дивиденды и продал пакет акций «Новатэка». Все состоявшиеся сделки были признаны крупнейшими в 2019 году.

Андреев оказался на первом месте в списке миллиардеров. Холдинг Magic Lab, долю в котором он продал, объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen. На втором — президент и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров. Он получил доход, реализовав 51% баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Третье место досталось основному владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину.

В первую пятерку включили основного владельца и председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина и бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Среди самых богатых миллиардеров оказались владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, основной акционер Evraz Роман Абрамович, глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Леонид Михельсон. Замкнул рейтинг бизнесмен Сулейман Керимов.