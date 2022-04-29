Набиуллина заявила об отсутствии оснований для дефолта

Министерство финансов России имеет достаточное количество ресурсов для выплаты по евробондам, поэтому оснований говорить о возможном дефолте нет. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, написал RT.

«Хочу еще раз отметить, что Минфин выполняет свои долговые обязательства. С экономической точки зрения о дефолте речи идти не может», — заявила он.

При этом глава ЦБ признала, что есть определенные сложности в платежах.

«Надеюсь, что они тоже пройдут и все кончится успешно», — заключила Набиуллина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что банкротство России является делом времени. Международное агентство Moody’s сделало прогноз о том, что дефолт возможен уже в начале мая.