21 июля 2023, 18:12
Ослабление курса рубля начало влиять на цены
Набиуллина: влияние ослабления курса рубля на цены может растянуться, но процесс начался
Ослабление курса российской национальной валюты начало отражаться на ценах, однако этот процесс может растянуться. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«Что касается переноса ослабления курса рубля в цены, этот перенос уже начался», — сказала руководитель Банка России.
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Обычно основная часть этого процесса реализовывается в течение шести месяцев, а полностью он завершается за год, указала Набиуллина. На ситуацию могут влиять разные факторы, отметила глава ЦБ. Одним из таких факторов она назвала импорт по прежним ценам.
В 2022 году, когда рубль укреплялся, многие компании считали это временным и заложили в контракты по импорту более слабый курс, обратила внимание руководитель Центробанка. По этой причине нужно менять перенос ослабления рубля в цены не к фактическому курсу, а к тому, который прогнозировал бизнес, подытожила Набиуллина.
На пресс-конференции глава ЦБ также рассказала о двойном давлении на российскую экономику. На нее влияют не только санкции, но и замедление темпов роста мировой экономики, отметила руководитель Банка России.
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