Деньги 21 июля 2023, 18:12 Ослабление курса рубля начало влиять на цены Набиуллина: влияние ослабления курса рубля на цены может растянуться, но процесс начался РИА «Новости»

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Ослабление курса российской национальной валюты начало отражаться на ценах, однако этот процесс может растянуться. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Что касается переноса ослабления курса рубля в цены, этот перенос уже начался», — сказала руководитель Банка России.

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Обычно основная часть этого процесса реализовывается в течение шести месяцев, а полностью он завершается за год, указала Набиуллина. На ситуацию могут влиять разные факторы, отметила глава ЦБ. Одним из таких факторов она назвала импорт по прежним ценам.

В 2022 году, когда рубль укреплялся, многие компании считали это временным и заложили в контракты по импорту более слабый курс, обратила внимание руководитель Центробанка. По этой причине нужно менять перенос ослабления рубля в цены не к фактическому курсу, а к тому, который прогнозировал бизнес, подытожила Набиуллина.

На пресс-конференции глава ЦБ также рассказала о двойном давлении на российскую экономику. На нее влияют не только санкции, но и замедление темпов роста мировой экономики, отметила руководитель Банка России.