Осень начнется дефолтом? Экономист объяснил, чего ждать россиянам

У многих россиян конец лета ассоциируется с началом экономического кризиса. Экономист Антон Шабанов рассказал «360», возможен ли этой осенью в России дефолт и чего стоит опасаться.

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов сразу подчеркнул что дефолты бывают разные. «Дефолт — это невозможность исполнять свои обязательства», — объясняет эксперт. Например, когда Россия взяла в долг у любой страны и не может выплатить проценты.

Однако Шабанов отметил, что золото-валютные резервы страны действительно сокращаются. Но в «кубышке безопасности» есть деньги, которые можно взять для погашения долга.

На данный момент ни о каком дефолте говорить, безусловно, не приходится Антон Шабанов.

Тем не менее стоит обратить внимание на состояние макроэкономики, которая может ухудшиться, потому что у России нет сверхдоходов, и резерв остается неизменным, отмечает эксперт.

Экономист заверил, что дефолт стране не страшен, особенно ближайшей осенью. А вот девальвация возможна, но ее сложно предсказать. Обесценивание рубля зависит от многих факторов, например, от стоимости нефти. «Какая-то девальвация возможна, потому что не стоит забывать о выборах в США и о новых возможных санкциях, о геополитике, которая мало зависит от экономики», — поделился Шабанов.