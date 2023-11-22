Деньги 22 ноября 2023, 01:03 Орешкин рассказал о будущем курса рубля Помощник президента Орешкин: кардинальных отклонений рубля не будет РИА «Новости»

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Рубль еще может продемонстрировать укрепление, но не стоит ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса. Об этом помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин рассказал «Московскому комсомольцу».

«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», — сказал он.

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По словам Орешкина, коррекция курса рубля произошла на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это спровоцировало рост спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой.

Ранее стало известно, что курс доллара впервые с июня опустился ниже 88 рублей. Финансист Александр Лосев предположил, что национальная валюта России может укрепиться еще сильнее благодаря принятым мерам.

Укрепление рубля эксперт связал с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки.