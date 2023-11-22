22 ноября 2023, 01:03
Орешкин рассказал о будущем курса рубля
Помощник президента Орешкин: кардинальных отклонений рубля не будет
Рубль еще может продемонстрировать укрепление, но не стоит ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса. Об этом помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин рассказал «Московскому комсомольцу».
«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», — сказал он.
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По словам Орешкина, коррекция курса рубля произошла на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это спровоцировало рост спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой.
Ранее стало известно, что курс доллара впервые с июня опустился ниже 88 рублей. Финансист Александр Лосев предположил, что национальная валюта России может укрепиться еще сильнее благодаря принятым мерам.
Укрепление рубля эксперт связал с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки.
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