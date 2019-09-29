Орешкин предрек россиянам рост доходов до конца года
Доходы населения возрастут еще до конца 2019 года, заверил Орешкин. По его мнению, этому будут способствовать такие факторы, как резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат.
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«Начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются», — объяснил экономист.
По его словам, во втором полугодии рост доходов россиян составит не менее 1%. При этом министерство прогнозировало устойчивый рост доходов на уровне не менее 2% в год.
Между тем Росстат зафиксировал, что реальные денежные доходы населения в 2018 году снизились на 8,3%, если сравнивать с 2013 годом. Одновременно номинальные доходы населения составили в 2018 году 58,163 триллиона рублей: это на треть больше, чем в 2013 году, напомнил ТАСС.