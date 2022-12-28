Деньги 28 декабря 2022, 09:04 Орешкин предположил, что экономическая динамика в России в 2023 году может ускориться Помощник президента Орешнкин: экономическая динамика в России может ускориться в 2023 году Unsplash

Читать 360tv в

Экономическая динамика в начале следующего года в России может сильно ускориться. Такой прогноз дал помощник российского президента Максим Орешкин в интервью РБК.

По его словам, страна заканчивает этот год с инфляцией порядка пяти процентов. Внутренний спрос оказался несильным, рост номинального в декабре составил около пяти процентов.

Реклама

«Есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться», — отметил Орешкин.

Реклама

Он считает, что в России появился довольной большой, но нереализованный потенциал увеличения денежной массы. Она с начала 2022 года выросла на примерно 13 триллионов рублей (20%).

Эксперт считает, что в 2023-м позитивный импульс в российской экономике можно будет ждать благодаря приросту рублевых остатков на счетах предприятий страны. Накопленный на корпоративных счетах объем денег придет в экономику, уверен он.

Орешкин в интервью также заявил, что сильный рубль — это правильная тенденция для России.