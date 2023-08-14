Деньги 14 августа 2023, 09:33 Орешкин пообещал нормализацию рубля в ближайшее время Помощник президента Орешкин: курс рубля нормализуется в скором времени РИА «Новости»

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Рубль укрепит свои позиции в ближайшее время. Такое заявление сделал помощник президента России Максим Орешкин, сообщил ТАСС.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — сказал он.

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Причиной инфляции и ослабленения российской валюты Орешкин назвал мягкую денежно-кредитную политику. По его словам, слабый рубль мешает структурной перестройке экономики. Орешкин подчеркнул, что в интересах России сделать рубль сильным.

Тем временем, по данным Мосбиржи, доллар превысил отметку в 100 рублей. Это произошло в первый раз с 23 марта 2022 года.

Помощник президента также заявил, что по итогам третьего квартала федеральный бюджет будет профицитным. Он добавил, что бюджетный баланс в этом году в целом окажется на уровне около планового значения в 2% валового внутреннего продукта.