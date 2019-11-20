  • Орешкин назвал ожидаемую инфляцию по итогам 2019 года

    20 ноября 2019, 13:12

    Ирина Нагайникова

    Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме «Россия зовет!» заявил, что по итогам текущего года уровень инфляции приблизится к 3%, сообщила «Газета.ru».

    «У нас по этому году мы видим, что инфляция ближе к 3%, гораздо ниже ожидаемой Центральным банком и у нас», — отметил министр.

    Замедление роста инфляции говорит о снижении в экономике спроса.

    «По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году на уровне триллиона рублей», — заявил Орешкин.