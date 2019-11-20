Орешкин назвал ожидаемую инфляцию по итогам 2019 года

«У нас по этому году мы видим, что инфляция ближе к 3%, гораздо ниже ожидаемой Центральным банком и у нас», — отметил министр.

Замедление роста инфляции говорит о снижении в экономике спроса.

«По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году на уровне триллиона рублей», — заявил Орешкин.