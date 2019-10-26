  • Орешкин назвал минимально возможную базовую ставку ЦБ

    26 октября 2019, 04:28

    Кирилл Фролов

    При существующей в России инфляции не нужно снижать базовую ставку ниже 3%. Об этом РБК заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
    Орешкин назвал минимально возможную базовую ставку ЦБ

    Глава Минэкономразвития отметил, что снижение ставки применяется, когда другие способы стимулирования экономики с помощью денежно-кредитной политики исчерпаны.

    «Доводить ситуацию до того, когда ставка уходит до нуля, ни в одной экономике не нужно», — отметил Орешкин.

    Он добавил, что базовая ставка может снижаться до уровня инфляции или чуть ниже. В России целевой уровень инфляции — 4%.

    Ключевая ставка в России снизилась до 6,5%

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    По его словам, если ставка в 3% будет недостаточной для стимулирования экономики, «тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования и увеличивать дефицит».

    Орешкин заявил, на Западе низкие процентные ставки увеличивают стоимость активов богатых, тем самым усиливая дисбаланс в обществе.

    25 октября Центральный банк России снизил базовую ставку до 6,5% годовых.

    По мнению экспертов, дальнейшее снижение ставки может произойти в декабре. ЦБ пойдет на это, если рост экономики будет минимальным - составит меньше 1%, сообщал РИА ФАН. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором могут изменить базовую ставку, пройдет 13 декабря.