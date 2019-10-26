Орешкин назвал минимально возможную базовую ставку ЦБ

Глава Минэкономразвития отметил, что снижение ставки применяется, когда другие способы стимулирования экономики с помощью денежно-кредитной политики исчерпаны.

«Доводить ситуацию до того, когда ставка уходит до нуля, ни в одной экономике не нужно», — отметил Орешкин.

Он добавил, что базовая ставка может снижаться до уровня инфляции или чуть ниже. В России целевой уровень инфляции — 4%.

Ключевая ставка в России снизилась до 6,5% Подробнее

По его словам, если ставка в 3% будет недостаточной для стимулирования экономики, «тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования и увеличивать дефицит».

Орешкин заявил, на Западе низкие процентные ставки увеличивают стоимость активов богатых, тем самым усиливая дисбаланс в обществе.

25 октября Центральный банк России снизил базовую ставку до 6,5% годовых.

По мнению экспертов, дальнейшее снижение ставки может произойти в декабре. ЦБ пойдет на это, если рост экономики будет минимальным - составит меньше 1%, сообщал РИА ФАН. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором могут изменить базовую ставку, пройдет 13 декабря.