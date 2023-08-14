Деньги 14 августа 2023, 13:01 Орешкин назвал главную причину ослабления рубля и ускорения инфляции в России Помощник президента РФ Орешкин: причиной ослабления рубля стала мягкая ДКП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции стала мягкая денежно-кредитная политика (ДКП). Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. Его слова привел ТАСС.

Орешкин отметил, что текущий курс рубля серьезно отклонился от фундаментальных уровней. Однако в ближайшее время российскую валюту ждет нормализация.

Реклама

«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения», — подчеркнул помощник президента.

По его словам, в интересах экономики государства стоит «сильный рубль».

Орешкин также обратил внимание, что в стране начала ускоряться кредитная активность, особенное опасение вызывает рост потребительского кредитования. По словам помощника Владимира Путина, Центробанк располагает всеми возможностями для нормализации ситуации до устойчивого уровня.

Курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил 100 рублей. Экономист Валерий Корнеев связал скачок с валютным голодом в России.