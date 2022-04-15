Орешкин допустил новые решения властей РФ в социальной сфере

Ситуация с доходами россиян находится на контроле властей РФ, при необходимости в социальной сфере примут дополнительные решения. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин.

«Российские власти внимательно анализируют ситуацию с доходами населения», — сказал он в эфире «России 24».

Накануне стало известно, что в России в ближайшее время внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты.

Орешкин отметил, что ограничения на продажу валюты в России сейчас направлены на защиту ее держателей от рисков. По словам Орешкина, западные страны не собираются прекращать экономическое давление на РФ. Помощник президента не исключил ввода новых санкций и ограничений для банков и компаний.

«Если у них будут доллары, евро, йены или фунты, они могут в любой момент быть заморожены», — пояснил Орешкин.

По его мнению, в нынешней ситуации накопление валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для держателей. «Поэтому здесь ограничения, скорее, защищают от этих рисков, чем связаны с какими-то другими факторами», — добавил чиновник.

Помощник президента отметил, что на рынке сложилась ситуация с избыточным предложением валюты и низким спросом на нее.

«Понятно, естественная рыночная реакция, это укрепление рубля. При этом эта ситуация в целом сохранится в течение этого года», — сказал он.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за приостановки бюджетного правила, большого экспорта и импортных ограничений.