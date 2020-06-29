Оптовая цена АИ-95 снова выросла и обновила рекорд

За последний месяц это уже второй раз, когда оптовая цена на АИ-95 обновляется до рекордных показателей по цене. В начале июля стоимость топлива выросла до 56,75 тысячи рублей за тонну. В конце месяца цена поднялась на 0,5% и вновь побила исторический максимум. В Европейской части России цена на торгах дошла до 58,17 тысячи рублей за тонну. Стоимость топлива в столице тоже увеличилась до рекордного значения — 59,83 тысячи рублей за тонну, а в Петербурге до 60,34 тысячи рублей за тонну.

Дизель выросло в цене с 26 июня до 48,53 тысячи рублей за тонну. А вот стоимость топлива из сжиженных углеводородных газов снизилась до 29,84 тысячи рублей за тонну.

Рост биржевых цен на АИ-95 начался еще в мае 2020 года. Специалисты связывают его со снижением спроса из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса. ФАС уже начала проверку участников рынка. У ведомства есть подозрение, что рост цен мог стать результатом сговора предпринимателей.