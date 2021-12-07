Опросы показали, сколько денег россияне готовы отдать за новогодние подарки

Большинство россиян не готово потратить на новогодние подарки сумму больше, чем пять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито», которыми поделилось РИА «Новости».

Говоря о предпочтения дарителей, можно отметить, что мужчины обычно преподносят гаджеты, а девушки — подарочные сертификаты. При этом все любят дарить такой универсальный презент, как сладости.

Всего в опросе поучаствовали 10 тысяч россиян. Не больше пяти тысяч рублей из них готова потратить половина (51%), а другая половина все-таки позиционировала себя как более щедрая — 23% согласились отдать за подарок от пяти до 10 тысяч рублей, а потратиться еще больше готовы только 15% всех опрошенных, при этом мужчины более щедры, чем женщины.

А вот в том, что касается пожеланий, мужчины и женщины во мнениях ожидаемо разошлись. И если женщины обрадуются подарочным сертификатам, одежде и обуви, то мужчины хотят себе электронику, инструменты и алкоголь.