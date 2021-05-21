Опрос ВШЭ показал, что более 40% россиян ждут прироста зарплаты

Доцент факультета экономических наук ВШЭ Владимир Карачаровский рассказал, какие ожидания имеют россияне насчет своих доходов в ближайшие пять лет. Граждане поделились мнениями в рамках опроса, проведенного исследовательским университетом, написал сайт NEWS.ru.

Большинство респондентов ждут прироста заработной платы примерно на 43%. Вместе с тем 11% респондентов думают, что их доходы сократятся, а еще 7% считают, что останутся на прежнем уровне. По мнению подавляющей части опрошенных (32%), на их доход повлияют внутренние «естественные» причины. Речь идет об изменении демографического статуса, например, приближении предпенсионного возраста, выходе на пенсию, вступлении в брак.

«На исследуемом интервале в 5 лет мы видим очень невысокие ожидания значительной части работников, которые полагаются на естественное течение событий, „жизнь по колее“. Более того, чётко прослеживается готовность к нулевому или даже отрицательному итогу собственной мобильности тех, кто находится на нижней грани надежд», — заметил Карачаровский.

Отмечается, что 31% респондентов ожидают увеличения зарплаты благодаря повышению уровня образования и квалификации и открытию собственного дела.