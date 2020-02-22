Опрос показал отношение россиян к картам с кэшбэком

Сейчас слово «кэшбэк» звучит чуть ли не из каждого чайника. В рекламе твердят о заманчивых условиях, но далеко не все доверяют этим словам. Более 27% россиян не пользуются такой услугой, а кто-то и вовсе про нее не знает.

«Почти треть всех опрошенных (более 27%) заявили, что не пользуются картой с кэшбэком», — цитирует ТАСС результаты опроса Райффайзенбанка.

Главной причиной, почему россияне не хотят переходить на такие кредитки, стали непрозрачные условия. Такой ответ принадлежит 42% респондентов. Среди других причин были отсутствие кэшбэка на зарплатной карте, а кто-то просто не хочет заниматься новыми оформлением документов и вникать в условия.

Еще 24% людей сказали, что вообще не знают о такой услуге. Меньше всего о кэшбэке знают жители Краснодара, Уфы, Ростова и Нижнего Новгорода. Распространены такие карты в основном в Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

При этом 70% россиян все же пользуются функцией возврата денег. Среди них наибольшее число приходится на молодых людей от 26 до 35 лет, которые имеют хороший достаток. Самый большой кэшбэк приходится на покупки продуктов питания.

Специалисты проводили опрос в феврале 2020-го среди 2,6 тысячи россиян старше 18 лет. Банковские карты всегда связаны с рисками стать жертвой мошенников. Как посоветовал директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков, нужно всегда помнить, что личные данные нельзя сообщать по телефону.