Опрос: две трети россиян не брали кредиты в 2021 году

Большая часть россиян (две трети — 65%) не стали брать в 2021 году кредиты. Об этом сказали данные исследования сразу двух компаний: банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах». Их результаты оказались у ТАСС.

Из тех, кто все-таки решился позаимствовать деньги у банка, 21% оформил потребительские кредиты, 16% приобрели кредитные карты, 4% взяли ипотеку. Только 1% взял кредит для развития своего дела.

Также проведенное исследование показало, что у 31% россиян не изменилось финансовое благосостояние за этот год. У 24% оно несколько улучшилось, а еще у 6% — улучшилось значительно. При этом улучшения отмечали сами у себя в основном жители Приволжского федерального округа или Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Меньше других в доходах прибавили жители Дальнего Востока.

Инвестиции делали не все граждане России. Многие признались, что средств на эти цели у них не было, но некоторые все же открыли накопительные счета и оформили вклады в банках.

Опрос провели среди 1000 граждан, каждому из которых было от 18 до 65 лет.