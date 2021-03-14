Опреснительная установка в Крыму обойдется в три миллиарда рублей

Первая установка для опреснения морской воды в Крыму будет стоить около трех миллиардов рублей. Ее установят вблизи Ялты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств около трех миллиардов рублей, источники финансирования есть», — привело РИА «Новости» слова политика.

Аксенов добавил, что, «в принципе, к работе уже приступили».

Ранее он говорил, что первые опреснительные установки появятся в поселке Фрунзе для водоснабжения Симферополя, а также в районе Ялты.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин называл опреснение воды в Крыму крайней мерой и запасным вариантом. Окончательное решение ожидается после первого квартала 2021 года.

Аксенов рассказал об опреснительной установке после визита в Крым главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Министр рассказывал о прогрессе при строительстве традиционных водозаборов — на реке Бельбек в Севастополе и у истоков реки Бештерек для подачи артезианской воды в Симферополь.