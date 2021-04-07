Определять бедность в России будут по новому критерию

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что правительство рассмотрит новый критерий для определения бедности. Об этом он рассказал, выступая с отчетом в Госдуме, сообщило РИА «Новости».

Параметр, который рассматривает кабмин, учитывает новый порядок определения прожиточного минимума, вступивший в силу в начале 2021 года. Счетная палата пока не в курсе, какой именно критерий рассматривают власти, отметил Кудрин. Аудиторы его ведомства подготовили свои предложения по борьбе с бедностью и направили их в правительство. При определении бедности они учитывали величину доходов ниже прожиточного минимума.

Кудрин отметил, что изменения порядка расчета прожиточного минимума являются вполне рациональными для определения уровня бедности.

«То, что он не коррелирует в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком», — сказал глава Счетной палаты.

В 2022 году российские власти планируют увеличить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) на 4,7%, а в 2023 году — на 5,8%. Об этом ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.