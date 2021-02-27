Определена лучшая валюта для сбережений
Доллар назвали лучшей валютой для сбережений весной 2021 года. Прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сообщило РИА «Новости».
Валюты стран Европы, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к доллару США.
«Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, в первую очередь не входящих в зону евро валют европейских стран, на горизонте 6–12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими», — прокомментировал Бабин.
Инвесторы должны сейчас делать основную часть вложений в долларах, чтобы застраховать валютные риски.
Валюты сами по себе обладают достаточно низкой волатильностью — необходимым свойством для выполнения ими функций средства платежа и сбережения.
Последние девять месяцев большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару. При этом доходность номинированных в них активов снизилась. Соответственно, те остались без премии за риск.
«Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют», — добавил эксперт.
Валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски. Например, рубль находится под давлением геополитических угроз.