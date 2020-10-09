Оплату по биометрии хотят запустить до конца 2020 года

Госдума планирует до конца 2020 года принять закон, расширяющий возможности применения биометрии. Это позволит совершать покупки с помощью взгляда в камеру.

Поступивший в Госдуму законопроект расширяет варианты применения биометрии и уточняют требования к хранению и передаче данных, сообщили «Известия». Пока что биометрический слепок лица и голоса можно применять только для удаленного открытия вкладов.

В думском комитете по финансовому рынку и в «Ростелекоме» рассчитывают на принятие закона в текущем году. Применять его можно будет сразу же. В пункте, касающемся персональных данных, банки и «Ростелеком» как оператор единой биометрической системы, получат время на то, чтобы привести свои системы в соответствие, сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

В первом чтении законопроект приняли еще летом 2019 гола, с тех пор к нему не возвращались.

Пилотный проект использования единой биометрической системы действует в нескольких гипермаркетах «Лента». Также технологию тестируют с производителями вендинговых автоматов, рассказали в «Ростелекоме».