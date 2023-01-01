Деньги 01 января 2023, 13:41 Гривна потеряла силу в новых регионах России Новые регионы России полностью перешли на рубли РИА «Новости»

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Гривна вышла из обращения с 1 января. Теперь рубль стал единственной денежной единицей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом ТАСС рассказал и. о. министра по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области Андрей Кочетов.

«Как и во всех новых российских регионах, в Запорожской области в новом году в соответствии с федеральным законодательством будет ходить только российский рубль», — сказал Кочетов.

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Он отметил, что оставшиеся на руках гривны можно обменять на рубли в банках. При этом ограничений по срокам для физических лиц нет, а юридические лица должны обменять гривны в первые месяцы.

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Донецкая и Луганская народные республики давно перестали пользоваться гривной, зарплата бюджетникам выплачивается в рублях. Запорожская область стала последней из новых регионов, кто официально перешел на российскую валюту.

В Херсонской области переход на российский рубль также начался с 1 января 2023 года. Однако уже в начале декабря прошлого года в регионе начался досрочный обмен украинской валюты на российскую.