  • Оплата по QR-коду в интернете стала доступна в России

    16 сентября 2019, 04:08

    Мария Борисова

    Возможность оплатить товары в интернете по QR-коду стала доступна для россиян. Первую покупку по системе быстрых платежей (СБП) провели онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский Стандарт». Об этом стало известно РИА «Новости».
    Оплата по QR-коду в интернете стала доступна в России

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    Чтобы оплатить товары онлайн по QR-коду, покупателю нужно будет просканировать код, который отображается на экране компьютера, с помощью приложения мобильного банка и подтвердить оплату покупки.

    Оплату таким образом моно провести только в том случае, если банк плательщика является участником СБП. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.

    «Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших покупателей», — рассказал глава финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.

    По мнению директора департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инны Емельяновой, технология оплаты по QR-коду скоро будет использоваться во многих онлайн-магазинах. Новая система будет положительно влиять на развитие эквайринга и рост доли безналичных платежей.

    Центробанк дал старт системе быстрых платежей в начале текущего года. С помощью СБП деньги можно переводить по номеру телефона и QR-коду. Все больше российских банков присоединяются к СБП, Сбербанк начнет поддерживать систему с 1 октября.