Оплата по QR-коду в интернете стала доступна в России

Россия может перейти на виртуальные сим-карты. Это опасно для данных? Подробнее

Чтобы оплатить товары онлайн по QR-коду, покупателю нужно будет просканировать код, который отображается на экране компьютера, с помощью приложения мобильного банка и подтвердить оплату покупки.

Оплату таким образом моно провести только в том случае, если банк плательщика является участником СБП. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.

«Система быстрых платежей проста и удобна, имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными банковскими транзакциями, мы верим, что у нее хорошие перспективы для распространения среди наших покупателей», — рассказал глава финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.

По мнению директора департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инны Емельяновой, технология оплаты по QR-коду скоро будет использоваться во многих онлайн-магазинах. Новая система будет положительно влиять на развитие эквайринга и рост доли безналичных платежей.

Центробанк дал старт системе быстрых платежей в начале текущего года. С помощью СБП деньги можно переводить по номеру телефона и QR-коду. Все больше российских банков присоединяются к СБП, Сбербанк начнет поддерживать систему с 1 октября.