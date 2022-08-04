ЦБ анонсировал ограничения для банковских операций в долларах и евро

Блокировка недружественными странами российских активов, а также ограничения на проведение расчетов в долларах и евро в зарубежных банках повысили риски использования валюты для россиян и бизнеса. Исходя из этого, Центральный банк ускорит процесс сокращения оборота валюты. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора документе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».

Центробанк объявил, что намерен ввести дополнительные меры по сокращению банковских операций в долларах и евро, а также в отношении внебанковских переводов.

«Постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте представляется неизбежным процессом», — говорится в тексте документа.

Регулятор рекомендовал правительству подготовить указ для государственных компаний о переводе накопленных средств в валюты стран, не вошедших в список недружественных. Кроме того, новые международные контракты не должны предусматривать оплаты в долларах и евро.

При этом Центробанк считает, что валютное регулирование для россиян нужно максимально либерализовать, а для граждан других стран — максимально ужесточить. Но речь здесь идет только о резидентах государств, которые ввели аналогичные меры против россиян.