Операции с наличными взяли под усиленный контроль в России

С 10 января под особое внимание попадут почтовые переводы и возврат средств со счета мобильного телефона на суммы более 100 тысяч рублей.

Информация о денежных операциях с суммами, превышающими 600 тысяч рублей, будет передаваться в Росфинмониторинг.

Если раньше ведомство брало под контроль на счета компаний таких сумм, но по документам фирма не занимается указанной деятельностью, то сейчас будут контролироваться все подобные операции. Блокировать такие операции не будут, но Росфинмониторинг начнет их внимательно изучать.

Со следующего года контролировать начнут все виды расчетов по сделкам с недвижимостью, где суммы будут превышать три миллиона рублей.

При этом ждут россиян и послабления при расчетах. Отменен контроль за переводами средств за границу на счет или вклад анонимного владельца, а также поступление денег с такого счета. Также больше не контролируется получение имущества в лизинг. Отслеживать будут только предоставление. При этом платежи за подобные сделки, если они превысят 600 тысяч рублей также будут находиться под контролем надзорных органов