Операции с наличными от 600 тысяч рублей будут контролировать чаще

Речь идет о поправках в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они были приняты Госдумой 7 июля 2020 года, на следующий день документ одобрил Совет Федерации.

Сейчас банки информируют Росфинмониторинг о зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более на счет юрлица, «если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности». После вступления поправок в силу отчитываться придется о любых подобных операциях.

Также вводится контроль почтовых переводов на сумму 100 тысяч рублей и выше.

При этом из-под контроля выводится размен денег, перевод за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с такого счета. Банки не будут контролировать и получение имущества по договору лизинга, при этом контроль за предоставлением лизингового имущества сохранится.