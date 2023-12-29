Деньги 29 декабря 2023, 06:57 Операторам сотовой связи в России запретят повышать тарифы быстрее инфляции Вице-премьер Чернышенко: операторам связи запретят бесконтрольно повышать тарифы Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Федеральная антимонопольная служба продолжит следить за повышением тарифов операторов сотовой связи и не позволит бесконтрольно завышать их. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко раскрыл РИА «Новости» детали новой стратегии развития отрасли связи.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — сказал он.

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Дмитрий Чернышенко заявил, что за повышением платы следит ФАС России. Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года мобильные операторы смогут поднимать цены выше инфляции только в том случае, если значительную часть допприбыли вложат в новые технологии и развитие сетей.

Вице-премьер напомнил, что в последние десятилетия компании много инвестировали в оборудование и инфраструктуру. Теперь на отрасль ляжет важная ответственность за развитие сетей нового поколения 5G, создание отечественного оборудования связи и обеспечение технологического суверенитета страны.

Операторы связи просили кабмин разрешить повышать тарифы ежегодно более чем на 5% выше инфляции. Они пожаловались властям на закредитованность и большие траты на развитие сетей.