Запрос рассмотрят 16 декабря, но решение, скорее всего, не будет принято в этот же день.

Берлин призвал Вашингтон не вводить санкции против «Северного потока — 2» Подробнее

Ранее газета Bild сообщила, что отсрочка требуется Nord Stream 2 из-за Дании, которая поздно выдала разрешение на работы в своих территориальных водах. Также в компании опасаются американских санкций, которые были введены накануне, поэтому постараются закончить проект как можно раньше, отметили немецкие журналисты.

«Северный поток — 2» — российский газопровод, две нитки которого будут ежегодно поставлять Европе 55 миллиардов кубометров газа. Трубы протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планировали достроить в 2019 году. Дания стала последней страной, которая выдала разрешение на строительство. Власти страны заявляли, что проект может нанести урон окружающей среде и отрицали политическую составляющую в затягивании процесса.