ОПЕК снизила расчеты по спросу на нефть
Рост спроса на нефть замедлится на горизонте пяти и двадцати лет. В среднесрочной перспективе ОПЕК ожидает среднегодовой рост на уровне миллиона баррелей в сутки, что ниже опубликованного ранее прогноза о 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило издание oilcapital.ru.
В долгосрочной перспективе рост снизится до 0,5 миллиона баррелей в сутки к концу следующего десятилетия. По данным издания, рост спроса будут поддерживать в основном страны, не входящие в ОЭСР. Среди них наибольшую потребность в нефти продемонстрирует Индия. В странах ОЭСР потребление нефти будет сокращаться после 2020 года.