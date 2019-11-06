ОПЕК снизила расчеты по спросу на нефть

В долгосрочной перспективе рост снизится до 0,5 миллиона баррелей в сутки к концу следующего десятилетия. По данным издания, рост спроса будут поддерживать в основном страны, не входящие в ОЭСР. Среди них наибольшую потребность в нефти продемонстрирует Индия. В странах ОЭСР потребление нефти будет сокращаться после 2020 года.